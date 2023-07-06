عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كوبري متهالك.. تفاصيل غرق طفل بدراجته في ترعة فايد بالإسماعيلية.. صور

الصال المتهالك
الصال المتهالك

كشف أهالي مدينة فايد تفاصيل العثور علي جثة طفل غارقا بدراجته بترعة السويس بنطاق مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

فشل في سرقته| أمن الإسماعيلية يكشف غموض إصابة سائق تاكسي بالرصاص ..خاص

وأرجع الأهالي في تصريحات خاصة للموقع، الحادث إلى تهالك الصال والذي يستخدمه الأهالي أعلى الترعة للعبور بين الجانبين.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل سقط بدراجته  في ترعة السويس نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لإجراءات وتصريح الدفن.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاته ،13عامًا، أثناء استقلاله الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.


على الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث.

 

وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.

FB_IMG_1688669082284
FB_IMG_1688669082284
FB_IMG_1688669084771
FB_IMG_1688669084771
FB_IMG_1688669078728
FB_IMG_1688669078728
FB_IMG_1688669077120
FB_IMG_1688669077120
FB_IMG_1688669080480
FB_IMG_1688669080480
FB_IMG_1688669088062
FB_IMG_1688669088062
FB_IMG_1688669074080
FB_IMG_1688669074080
FB_IMG_1688669072421
FB_IMG_1688669072421
FB_IMG_1688669059948
FB_IMG_1688669059948
FB_IMG_1688669063411
FB_IMG_1688669063411
FB_IMG_1688669065571
FB_IMG_1688669065571
FB_IMG_1688669058276
FB_IMG_1688669058276
الإنقاذ النهرى الإسماعيلية العامة للرعاية الصحية قرية أبو سلطان مدير امن الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية مركز ومدينة فايد مدينة فايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: 250 مليون جنيه لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال في القانون

طارق الشناوي: كريم عبد العزيز رقم 1 في مصر يليه أحمد عز

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ