كوبري متهالك.. تفاصيل غرق طفل بدراجته في ترعة فايد بالإسماعيلية.. صور

كشف أهالي مدينة فايد تفاصيل العثور علي جثة طفل غارقا بدراجته بترعة السويس بنطاق مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأرجع الأهالي في تصريحات خاصة للموقع، الحادث إلى تهالك الصال والذي يستخدمه الأهالي أعلى الترعة للعبور بين الجانبين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل سقط بدراجته في ترعة السويس نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لإجراءات وتصريح الدفن.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاته ،13عامًا، أثناء استقلاله الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.



على الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث.

وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.

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