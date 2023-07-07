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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من إهمال الأمراض المهنية

صدى البلد

الأمراض الصدرية من ضمن الأمراض التي يتعرض لها بعض الأشخاص أثناء ممارستهم لمهنتهم والتي تحدث جراء التعرض للاتربة والغبار والدخان والمواد الكيميائية.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أن الأمراض الصدرية التي تحدث نتيجة ممارسة مهنة محددة من أخطر الأمراض التي لا يمكن التهاون بها أو اهمالها لأنها تصيب الرئة بشكل مباشر خاصة الإنسان الذي تعرضه مهنته لاستنشاق الدخان والغبار والعوادم والمخلفات الكيميائية في المصانع.

ومن جانبه أوضح د. الطراونة ان الأمراض التي تصيب الرئة والمتعلقة بالمهن تتسبب في مرض الربو وتغبر الرئة و تليفها وحساسية القصبات وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي وغيرها  من الأمراض الخطيرة.


ولفت الي أنه الاخطر من ذلك وهو تعرض العامل لاستنشاق مخلفات الفحم حيث تصل الي الحويصلات الهوائية وتسبب في تكاثر بعض الخلايا التي تلتهمها وتؤدي الي نشاط الاورام الليفية.

ونصح الدكتور محمد حسن الطراونة بضرورة التوعية لهذه الأمراض مع إجراء فحص دوري لجميع العاملين المعرضين لهذه الإصابة.

استشاري الأمراض الصدرية الامراض المهنية الاورام الليفية الإلتهاب الرئوي أمراض الصدرية

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