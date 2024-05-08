بمشاركة 26 شركة.. المجلس التصديري للملابس يوفد بعثة تجارية إلى إسبانيا

انطلقت اليوم فعاليات البعثة التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلي إسبانيا بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE USAID إلي مدينة برشلونه بمشاركة ٢٦ شركة من شركات القطاع خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو ٢٠٢٤ وذلك ضمن خطة المجلس لدفع وزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة القادمة.



وذكر المجلس التصديري للملابس، أن البعثة التجارية إلي إسبانيا يشارك فيها ٢٣ شركة تتبع قطاع الملابس الجاهزة و٣ شركات من مصنعى الأقمشة حيث تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات المباشرة بين المصانع المشاركة وعدد من المشتريين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الإسبانى.

وأشارت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري، إلى أن إسبانيا تعتبر شريك تجاري رائد بقطاع الملابس الجاهزة المصرية فهى من أكبر الأسواق الأوروبية التي تستورد الملابس من مصر حيث تأتي في المرتبة الرابعة، مما يجعلها من أبرز الأسواق المستهدف في قطاع الملابس الجاهزة.

وكشفت ماري لويس، أن صادرات القطاع إلى إسبانيا بلغت ١٢٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، الأمر الذي يجعل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يركز على استهداف هذا السوق من خلال هذه البعثة التجارية والعمل على عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض من أجل توقيع عقود تصدير مستقبلية.