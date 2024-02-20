رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: ارتفاع الأسعار بنسبة 35% لهذا السبب

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: إن الأسعار ارتفعت بنسبة 35% نتيجة ارتفاع المدخل الرئيسي في الصناعة وهو الأقمشة.



أسعار الملابس في عيد الفطر وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر : "الملابس الجاهزة التي ستباع في شهر رمضان المقبل تم تسليمها لجميع المحال لذلك سيكون هناك استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى عيد الفطر المبارك، ولن نشهد زيادة جديدة".

ولفت إلى أن هناك اتجاهًا حاليًّا لتعميق المنتج المحلي في ظل ندرة العملة الصعبة، وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيض الأسعار.