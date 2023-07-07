مفيهاش مواصفات زمان.. تامر أمين: فرحانين بأفلام العيد اللي بتقعد كام يوم

قال الإعلامي تامر أمين : زمان الناس اللي كانت عايزه فن وسينما وإبداع حقيقي كانت مبتقربش من أفلام العيد، لأنهم كانوا بيقولوا افلام العيد لها مواصفات خاصة.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار: الوضع اختلف شويه، افلام العيد دلوقتي مفيهاش مواصفات زمان اللي هي الغنوة والرقصة والخناقه، متابعا: موضوع إيرادات الشباك حاليا حق يراج به باطل، وفيه ناس بينخدوا بالأرقام من غير ما يفهوا أساسها ايه.

وأوضح: الإيرادات بالنسبة للفيلم الواحد كدبه كبيرة، لما تسمع أن فيلم محقق 100 مليون أوعى تصدق أن ده دليل نجاح الفيلم، أنا في رأيي أن تواصل الإيرادات لفترة طويلة هو الدليل على نجاح الفيلم يعني أن الفيلم يكون محقق إيرادات نجاح وإقبال جماهيري بعد مرور شهر.

وعقب تامر أمين : النجم عادل إمام كان بيعرض المسرحية لأكثر من 9 سنين.. وانتو فرحانين بأفلام العيد اللي بتقعد كام يوم.

وأكد استمرارية قوة الإيرادات هي اللي ليها علاقة بجودة الفيلم، لكن لو الفيلم حقق في أسبوع 50 مليون ده يبقى علشان الناس لسه داخلة تشوف الفيلم.