تامر أمين يُقدّم مقترحًا لزيادة الرواتب 30% دون أن تتحمل الدولة جنيهًا واحدًا|فيديو

‏قال الإعلامي تامر أمين يجب على الحكومة تفعيل خاصية العمل من المنزل، ودول العالم كلها تتبناها الآن بنسب وبأشكال تتوافق مع ظروفها وبيئتها وهذه الخاصية ستحل مشكلة الزحام المروري واستهلاك البنزين والتخفيف في المرافق والمصالح الحكومية وتوفير الأجر الخاص بالموظف.

توفير رواتب الموظفين

وتابع أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن خاصية العمل من المنزل سوف توفر راتب الموظف الذي يقوم بصرف جزء كبير منه خلال المواصلات من أجل الذهاب للعمل وذلك سيكون بمثابة زيادة مرتب الموظفين بنسبة 30% دون أن تتحمل الدولة جنيهًا واحدًا.