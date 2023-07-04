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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كل سنة وإنتي طيبة|تعليق مفاجئ من تامر أمين على عيد استقلال أمريكا

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين ساخرا من خلال برنامج أخر النهار قائلا " أنهاردة عيد ميلاد أمريكا.. كل سنه وانتي طيبة يا أمريكا".

 

وقال أمين من خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن اليوم تحتفل به أميركا وتسميه ب " يوم الإستقلال "ولفت إلى أن هناك بعض الأفكار التي تذهب إلى أن أمريكا هي الحلم والتي يجب أن تسير عليه كل الدول كي تصل إلى القمة والهيمنة والسيطرة، وعلى الجانب الآخر هناك من يري أميركا هي الشيطان الأعظم والمتسببة في  كل هذه الحروب والصراعات والاستغلال، وكل من الطرفين يستند إلى أدلة ومنطق.


وأضاف، أن هناك رأيين فيما يخص الأوضاع في أمريكا فمنهم من يراها هي القوى العظمي وأن الحروب والوضع الاقتصادي الحالي يجعل من أمريكا أكثر قوة وأكثر استقرارا على المستوي الاقتصادي،  وهناك أيضا محللون آخرون  يرون أن أمريكا على أعتاب بدايات النهاية للإمبراطورية الأمريكية وأن السنوات القادمة ستشهد سقوط هذه الإمبراطورية العظمي الكبيرة سواء سياسيا أو اقتصاديا، وكل منهم لديه الحجج والبراهين.

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