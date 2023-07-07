صفقات سوبر.. الزمالك يدعم فريق اليد بالتعاقد مع حارس الأهلي السابق

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

الجدير بالذكر، أن اللاعب ظهر بقميص الغريم التقليدي الأهلي، خلال منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية التي استضافتها صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة مايو الماضي، حيث انضم الحارس للمارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال البطولتين.

ويتمتع الحارس برشاقة عالية وسرعة رد فعل مميزة، إضافة إلى رؤيته الثاقبة في التصدي للرميات الجزائية.

كما أتم مسؤولو القلعة البيضاء التعاقد مع مؤمن زكي، جناح أيمن سموحة السكندري ليكون ثاني الصفقات الخارجية للفريق الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للأندية رقم 38 والتي من المقرر إقامتها بالسعودية أغسطس المقبل، آملا في التتويج باللقب، وحجز مقعدًا ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في تجديد التعاقد مع الرباعي "أحمد حسام "ميدو" - محمد البسيوني "مودي" - أحمد مؤمن صفا - هشام صلاح" لاستكمال رحلتهم مع الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل.