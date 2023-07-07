غرق مزارع بترعة نجع حمادي في سوهاج

لقى مزارع في منتصف الستينات من العُمر، مصرعه غرقًا بترعة نجع حمادي بناحية قرية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة بمحافظة محافظة سوهاج، حيث كان يجلس على حافة الترعة أمام منزله، وانزلقت قدماه وسقط بها؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق مزارع ستيني بترعة نجع حمادي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "هلال م. أ- 64 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز"، وأفاد شقيقه المدعو "محمود م. أ- 54 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز"، قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه المذكور على حافة الترعة أمام منزله انزلقت قدماه وسقط بها؛ ما أدى إلى غرقه ولفظه أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.