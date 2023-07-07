تعرف على قائمة الفعاليات الفنية اليوم .. حفل علي الحجار الأبرز

تقام اليوم الجمعة عدد من الفعاليات الفنية والأنشطة الفنية المختلفة، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

حفل علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

يستمر الحفل لمدة ثلاث ساعات، ويعد الحفل استمرار للتعاون بين الحجار والجهة المنظمة، حيث قدم الحجار عددًا كبيرًا من الحفلات داخل النادي.



يذكر أن أكد الفنان علي الحجار، أنه أخطأ في حق نفسه كثيرا بشكل شخصي ولكن ليس فنيا.

وقال الحجار: "فنيا معرفتش أدير موهبتي بطريقة الذكاء الاجتماعي وعرفت أن مدير الأعمال يا إما يكون مؤسسة أو حد عنده خبرة بمجالي ومؤمن به أكثر مني".

وأضاف علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه اختار الطريق الصعب في المجال الفني، مؤكدا أنه اختار طريق مختلف في الغناء رغم اختلاف السوق، مضيفا: "في عز الدنيا ما كانت ماشية في اتجاه كنت في اتجاه تاني".

فيلم وثائقي عن مسيرة الزعيم عادل إمام

أعلنت منصة شاهد، عن عرض فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى، وذلك اليوم على شاهد مجاناً وبدون اشتراك.

احتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتداول عدد كبير من روادمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور من حفل الخطوبة والتى تجمع العروسين بجانب مجموعة من الأصدقاء والأقارب منهم سارة نجلة الزعيم عادل إمام.



مسرحية فلوسك ايه

تنظم مبادرة "ابني أديباً" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرضا لمسرحية "فلوسك ايه" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة الساعة 8 مساء.

ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشء، وتدور مسرحية (فلوسك ايه؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهى فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابنى أديباً".