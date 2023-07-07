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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة طفلة.. اصطدام سيارة سيدة بسور مدرسة في بريطانيا| شاهد

سيارة تصدم سور المدرسة
سيارة تصدم سور المدرسة

أكدت الشرطة البريطانية وفاة فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام بشكل مأساوي بعد اصطدام سيارة بمبنى في مدرسة إعدادية على طريق كامب رود في مدينة ويمبلدون، وتم القبض على امرأة في الأربعينيات من عمرها.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لقيت فتاة صغيرة مصرعها بشكل مأساوي بعد اصطدام سيارة بمدرسة في ويمبلدون.

وأثار الخبر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لكاميرا مراقبة موجودة في موقع الحادث. 

وتم استدعاء الشرطة إلى المدرسة الإعدادية الدراسية على طريق كامب قبل وقت قصير من الساعة 10 صباح  بعد اصطدام سيارة بأحد مباني المدرسة.

وتأكد ان اجمالى 16 مريضا عولجوا فى مكان الحادث ونقل 10 الى المستشفى.  

وشوهد الآباء والأمهات الذين يأتون لجمع الأطفال بعد ظهر اليوم يبكون بينما وضع آخرون الزهور للفتاة التي ماتت.

كما اصدرت المدرسة بيانا قالت فيه انها 'صدمت من الحادث المأساوي' 

وقالت مديرة المباحث ، كلير كيلاند: 'هذه أخبار مأساوية وتعازينا لعائلة الفتاة وأصدقائها ، وكل من أصيبوا.

وأضافت 'نبقى في مكان الحادث ونواصل تحقيقنا في ملابسات الحادث'.

وغرد ستيفن هاموند ، عضو البرلمان عن ويمبلدون ، قائلاً: 'أشعر بقلق شديد لسماع أخبار المدرسة الإعدادية للدراسة في كامب رود.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إنها 'حزينة لسماع الحادث المأساوي الذي وقع في المدرسة في ويمبلدون'.

فتاة اصطدام سيارة ويمبلدون

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