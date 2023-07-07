أعلنت ستيلانتس هذا الأسبوع أنها ستستأنف البناء في NextStar Engery، أول مصنع كبير لبطاريات السيارات الكهربائية في كندا، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومات مقاطعة أونتاريو، وعدوا بمبلغ 15 مليار دولار كندي (11.2 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) في شكل حوافز للمصنع.

بعد الحصول على 11 مليار دولار.. ستيلانتس تستأنف بناء مصنع وندسور للبطاريات

أعلنت شركة صناعة السيارات عن المصنع لأول مرة في مارس 2022 ، لكنها أوقفت البناء في 15 مايو 2023 ، قائلة إن الحكومات لم تفِ بوعودها المالية ، على الرغم من استثمار 500 مليون دولار كندي (374 مليون دولار أمريكي) في المصنع.

وعدت الحكومة الفيدرالية الشركة بمبلغ 10 مليارات دولار كندي (7.48 مليار دولار أمريكي) في شكل حوافز ضريبية، وحكومة المقاطعة المتبقية البالغة 5 مليارات دولار كندي (3.74 مليار دولار أمريكي) ، فإن ستيلانتيس سعيدة باستئناف البناء.

قال مارك ستيوارت: "لقد أدى قانون خفض التضخم إلى تغيير جذري في مشهد إنتاج البطاريات في أمريكا الشمالية، مما يجعل من الصعب إنتاج بطاريات حديثة وبأسعار تنافسية في كندا دون مستوى مماثل من الدعم من الحكومة" ، COO من ستيلانتس لأمريكا الشمالية، "يسعدنا عودة الحكومة الفيدرالية بدعم من حكومة المقاطعة والوفاء بالتزامها بتسوية ساحة اللعب مع الجيش الجمهوري الإيرلندي."

قال فيكتور فيديلي، وزير التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة في المقاطعة ، لـ CBC إن الإعفاءات الضريبية التي قدمتها حكومة أونتاريو تستند إلى الإنتاج لمدة 10 سنوات، ووصف المال بأنه "حافز أداء" وليس "شيكًا في حد ذاته".

ساعدت Unifor ، الاتحاد الذي يمثل عمال السيارات في كندا، في المفاوضات بشأن هذه الصفقة الجديدة، وهي تحتفل بالاتفاقية، التي يقول رئيسها لانا باين إنها انتصار للعمال.

قال باين: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي قامت به نقابتنا للدفاع عن وظائف السيارات هذه والدفاع عن مستقبل السيارات الكهربائية المشرق الذي وعد به أعضاؤنا، نتطلع إلى بناء مصنع البطاريات هذا في وندسور وإلى رؤية الالتزامات التي تم التعهد بها لأعضائنا في وندسور وبرامبتون".

تم تأسيس NextStar Energy كمشروع مشترك بين ستيلانتس و LG Energy Solutions، وعلى الرغم من التأخير ، تقول شركة صناعة السيارات إنها لا تزال تتوقع افتتاح المصنع في عام 2024 ، وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية أكثر من 45 جيجاوات ساعة.