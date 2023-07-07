المغرب .. حبس برلماني سابق لهذا السبب

أصدرت النيابة العامة المغربية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي متابعة البرلماني السابق التهامي المسقي، الذي خاض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في حالة اعتقال، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.



ونقلت صحيفة هسبريس عن مصادرها بأن البرلماني، الذي أسقطته المحكمة الدستورية مؤخرا لوجود حالة تناف، تابعه وكيل الملك، أمس الخميس، وتم اعتقاله، عقب ظهوره في فيديو يقتحم مركزا للتصويت.

وشددت المصادر نفسها على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه، إذ توبع هذا الأخير في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.