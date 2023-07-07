بها عيوب تقنية.. مفاجأت جديدة حول غرق الغواصة تيتان

كشف مقطع من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الطاقم كان على بعد 300 متر من أنقاض السفينة «تيتانيك»، عندما بدأت دافعات «تيتان» في التعطل.

ويعتقد علماء أنه تم تركيب إحدى دافعات «تيتان» بشكل غير صحيح، ما تسبب بدفع بعضها باتجاه واحد، بينما تدفع أخرى في الاتجاه المعاكس، وجعل الغواصة في نهاية المطاف تدور في دوائر.

وكشف الفيلم الوثائقي، أن أفراد الطاقم المذعورين اضطروا للانتظار لساعات، بينما عمل المدير التنفيذي لشركة «أوشن غيت» على حل المشكلة من السفينة الأم.

وقالت أحد ركاب الغواصة خلال الوثائقي: «كنا سعداء للغاية لأننا توصلنا إلى كيفية المضي قدمًا. بدأنا في التصفيق داخل الغواصة وقلنا نعم يمكننا الذهاب بعد تعطلها».

وقبل الغوص، تم تحذير الطاقم من أن الغواصة كانت تجريبية وخطيرة، وتصل تكلفة التذكرة الواحدة للرحلة الاستكشافية إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد.