عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بها عيوب تقنية.. مفاجأت جديدة حول غرق الغواصة تيتان

صدى البلد

كشف مقطع من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الطاقم كان على بعد 300 متر من أنقاض السفينة «تيتانيك»، عندما بدأت دافعات «تيتان» في التعطل.

ويعتقد علماء أنه تم تركيب إحدى دافعات «تيتان» بشكل غير صحيح، ما تسبب بدفع بعضها باتجاه واحد، بينما تدفع أخرى في الاتجاه المعاكس، وجعل الغواصة في نهاية المطاف تدور في دوائر.

وكشف الفيلم الوثائقي، أن أفراد الطاقم المذعورين اضطروا للانتظار لساعات، بينما عمل المدير التنفيذي لشركة «أوشن غيت» على حل المشكلة من السفينة الأم.

بعد كارثة تيتان.. هذا موقف من زيارة حطام تيتانيك

وقالت أحد ركاب الغواصة خلال الوثائقي: «كنا سعداء للغاية لأننا توصلنا إلى كيفية المضي قدمًا. بدأنا في التصفيق داخل الغواصة وقلنا نعم يمكننا الذهاب بعد تعطلها».

وقبل الغوص، تم تحذير الطاقم من أن الغواصة كانت تجريبية وخطيرة، وتصل تكلفة التذكرة الواحدة للرحلة الاستكشافية إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

ترشيحاتنا

بها عيوب تقنية.. مفاجأت جديدة حول غرق الغواصة تيتان

‏ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة قبل الغروب

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ