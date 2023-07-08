عصابات المخدرات تلقي بجثث ملفوفة كالمومياء لتخويف شرطة المكسيك |صور

ألقت عصابة مخدرات جثتي رجلين ملفوفين مثل مومياوات في بلاستيك وشريط تغليف بالمكسيك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الاكتشاف المروع في وقت سابق من هذا الأسبوع خارج مبنى حكومي في تاموين ، في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية.

وعثرت الشرطة على الجثث بعد أن انتشرت الصور المروعة للمشهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

عصابات المخدرات تلقي بجثث ملفوفة كالمومياء لتخويف الشرطة بالمكسيك

فيما تم وضع الجثتين في منتصف الطريق ، على مرأى من سائقي السيارات الذين يمرون عبر المنطقة.

شوهدت الجثث إلى جانب رسالة موقعة من قبل Gulf Cartel ، إحدى أقدم منظمات تهريب المخدرات في البلاد.

كان يستهدف كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG) - الذي يعتبر أخطر كارتل في البلاد - وأدرج أسماء العديد من الأعضاء المزعومين في عصابة العدو.

عصابات المخدرات تلقي بجثث ملفوفة كالمومياء لتخوف الشرطة بالمكسيك

وفيما يتعلق بالشرطة في المنطقة ، أدرج كارتل الخليج أيضًا وظائف بعض من وردت أسماؤهم. تم التعرف على العديد منهم على أنهم ضباط شرطة ، وقيل إن آخرين كانوا بحراس.