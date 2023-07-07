تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

حقق فريق الصفاقسي التونسي الذي يدربه حسام البدري، فوزا ثمينا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة 2-0، في إياب الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المؤهل إلى دور المجموعات.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الصفاقسي التونسي بقيادة حسام البدري يفوز على الهلال السوداني، في إياب الدور التمهيدي الثاني؛ ليتأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات، ويودع الهلال، البطولة العربية”.

وبتلك النتيجة، تأهل الصفاقسي إلى المجموعة الأولى، التي تضم كلا من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات للبطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري وتستمر إلى 12 أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية.