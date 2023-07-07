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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: أفكاري جريئة وسباقة

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه يلحن لعدد من المطربين الأجانب وله عضوية في جمعية الملحنين الأجانب، مشددًا على أنه يريد في خطته أن يساند المبدعين، ويريد أن يخدم الكثير من أهالي الملحين والموزعين.

وأشار "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه هو المبدع الملحن والموزع والشاعر ولابد أن يكون له اهتمام وحقوق أكثر، متابعًا: "المطرب هو اللي بياخد اللقطة وبياخد إبداع الملحن والشاعر.. لما المبدع يتكلم الكل يسكت".

وأوضح عمرو مصطفى، أن أفكاره جريئة وسابقة لسنوات طويلة، مشددًا على أنه لا يريد أن يعتمد على صوت الملحن القديم بالذكاء الاصطناعي ولكن هو صناعة جديدة، موضحًا أن احفاد المبدعين يعانون ولابد من الحصول على حقوقهم.

عمرو مصطفى حبر سري أسما إبراهيم الملحن المبدع المطرب

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