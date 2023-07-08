بأغنية خاصة.. استقبال حافل للإعلامي جابر القرموطي في مدرسة بالغربية

رحب طلاب مدرسة "طلبة السايح" بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، بالإعلامي جابر القرموطي، بطريقة خاصة بالطلبة، في زيارة الإعلامي للمدرسة، لرصد ما قدمته مبادرة "حياة كريمة" من تطوير واضح في المدرسة خلال السنوات الماضية.

وخصص "جابر القرموطي" حلقته اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" للحديث عن قرية "نهطاي" أو قرية نموذجية بمحافظة الغربية، بعد التطويرات الكبيرة التي أحدثتها بها مبادرة حياة كريمة خلال السنوات الماضية.

وظهر "جابر القرموطي"، خلال الحلقة مرتديا الزي الخاص بـ "حياة كريمة" من داخل مدرسة "طلبة السايح" وسط استقبال حافل من طلبة المدرسة بأغنية خاصة له: "يا أهلا أهلا أهلا يا ألف مرحب.. الأحباب اللي جم زارونا، النهاردة عيد والسعد جانا، لما جيتم وأنستونا.. قلوبنا فرحانة بيكم الله يباركلنا فيكم".

وحرص "القرموطي" على تحيتهم بشكل شخصي، من خلال تحية خاصة لكل طالبات المدرسة، إذ صافحهم بالأيدي، معربا عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل.