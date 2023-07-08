بعد انطلاقة "ثريدز".. عطل يضرب منصات "ميتا" المختلفة

كشف المهندس محمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل عطل يضرب منصات “ميتا” المختلفة بعد انطلاقة “ثريدز”، قائلا: إن هناك 70 مليون شخص قاموا بعمل حساب على تطبيق “ثريدز” فى الوقت الحالي، والأرقام تزيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن هناك 4 أخطاء متوقعة وقعت بها ميتا، وهي أن أول خمسة أيام من انطلاق أى تطبيق فى أى شركة، يحدث بها مشاكل وثغرات وتحديات، وبالتالي العطل الذى حدث بمثابة أمر طبيعي جدا الحدوث وله علاقة بميتا لأن لها حاليا ضغط كبير من تسجيلات الدخول.

وتابع أن تلك الأعطال، كانت أولها وجود عطل فى الإنستجرام من حيث عدم إرسال الصور، وثانيها تعليق الحساب على الإنستجرام ولا يستطيع الرجوع فى حالة قفله، ونفس الشئ لتطبيق ثريدز.