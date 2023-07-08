هل سامسونج Galaxy S23 Ultra يقاوم الماء ؟

انتشر على مدونات التقنية العالمية عدة أسئلة من المهتمين بجوال سامسونج الرائد والأحدث حالياً Galaxy S23 Ultra، عن تجهيزه لمقاومة المياه والغبار بكفاءة أم أنه لن يتحمل عند التعرض لذلك.

مقاومة Galaxy S23 Ultra للماء

يدعم Galaxy S23 Ultra مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68، أى أنه يتحمل حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، كما أن الهاتف يضمن عدم الغبار تماماً.

يذكر أن Galaxy S23 Ultra يأتى مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، دقة قياس 1440x3088 بيكسل، كثافة بيكسلات 500 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع 1200 بشكل قياسي، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.9% مع زجاج حماية واقي من Corning Gorilla Glass Victus 2

يعمل Galaxy S23 Ultra بمعالج كوالكوم مجموعة شرائح SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.36 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 740، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم أو 1 تيرابات.

يستمد Galaxy S23 Ultra من بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 45 وات سلكيا وتصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة، مع شحن بقوة 15 وات لاسلكيا و 4.5 وات للشحن العكسي.

يعمل Galaxy S23 Ultra بنظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1، وزن الإجمالي 234 جم، مع أبعاد طول 163.4 ملم وعرض 78.1 ملم وسمك 8.9 ملم، كما أنه حائز على تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 ونصف متر لمدة 30 دقيقة.

جاء Galaxy S23 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، فتحة عدسة واسعة، مزودة بتقنيات multi-directional PDAF, Laser AF, OIS بالإضافة إلى عدسة زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل قادرة على التقريب 10x وهي أيضا بها خاصية تثبيت بصري OIS مع Dual Pixel PDAF وكاميرا ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تقريب تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل.

مع كاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مزودة بتقنيات Auto-HDR, HDR10+ و Dual Pixel PDAF.