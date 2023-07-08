صحف الكويت| بايدن يوافق على تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا .. خلافات بشأن المهاجرين تدفع حكومة هولندا للاستقالة

الأونكتاد: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022

أردوغان: أوكرانيا تستحق الانضمام إلى "الناتو"

حلف الناتو يتعهد بتقريب أوكرانيا من العضوية

دخلت عبر سوريا.. الأردن يعلن مصادرة كمية هائلة من الكبتاغون

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

وزير خارجية إيران: علاقة طهران وموسكو ليست ضد أي طرف

بريطانيا: إيران تشكل تهديدًا غير مقبول لأمن شركائنا في الشرق الأوسط



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وسلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على تقرير نشره "الأونكتاد" والذي قال فيه إن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرز أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليارات دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا قرب رام الله. وشهدت قرية أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا للقوات الإسرائيلية، لصد المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة. كما أصيب 5 فلسطينيين، الجمعة، إثر تصدي القوات الإسرائيلية، للمسيرة الأسبوعية لأهالي كفر بدون شرق قلقيلية تنديدا بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قوله إن الأردن يتخذ "كل الخطوات اللازمة" لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه. وأضاف الصفدي أن محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة، لافتا إلى مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قوله إن أوكرانيا "تستحقّ الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلن أردوغان أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا "الشهر المقبل"، مشدداً على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

وذكرت "الجريدة" أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أكد أن الناتو سيبدي وحدته في قمة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بسبل تقريب أوكرانيا من الحصول على العضوية.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وافق على تقديم ذخائر عنقودية أمريكية لأوكرانيا، في إطار حزمة من المساعدات العسكرية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. وتعد هذه الذخائر ذات معدل عالٍ من الفشل، لأنها قد تسقط على الأرض فلا تنفجر، وعندئذ، تصبح خطرًا على القوات "الصديقة" وحتى المدنيين، وربما يستمر هذا التهديد إلى عقود من الزمن.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أكد أن علاقة طهران وموسكو ليست ضد أي طرف، مشيرًا إلى أن الإيرانيين لا يصطفون مع أي طرف من أطراف الأزمة في أوكرانيا، مضيفا " منذ بداية تلك الأزمة، قمنا بدعوة الطرفين إلى السلام والتفاوض والاتفاق من خلال التفاوض والدبلوماسية".

وقالت "الأنباء" إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، قال إن إيران تُشكل "تهديدًا غير مقبول" لأمن منطقة الشرق الأوسط والتجارة العالمية، مضيفًا أن بريطانيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في التنظيم الدولي للأمن البحري، على "ردع العدوان الإيراني وحماية حرية الملاحة".

ولفتت "الجريدة" إلى أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أعلن عزم الائتلاف الحكومي تقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات جديدة، بعد فشله في الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

وقال مارك روته، إنه سيقدم استقالة الحكومة إلى الملك فيليم ألكسندر، موضحاً أن الخطوة المقبلة ستكون الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة الانتقالية ستستمر في دعم أوكرانيا.