عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي الأسبق يطالب برحيل أفشة.. اعرف الأسباب

صدى البلد

 

أكد أحمد كشري نجم الأهلي الأسبق أن رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي سيكون القرار الأمثل حال تلقيه عرض مناسب من أم صلال القطري.


وقال كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)  إن أفشة لاعب كبير ولكنه لا يمر بأفضل أحواله مع الأهلي في الفترة الأخيرة.


وأكد كشري أن أفشة يحتاج لتغيير وجهته في المرحلة القادمة لأنه لم يشارك بصفة أساسية منذ فترة وعندما شارك تعرض لانتقادات كما أنه حقق العديد من البطولات.


وأشار إلى أن حمدي فتحي لاعب الوسط رحل إلى الوكرة القطري في الوقت المناسب بعد أن حقق كافة البطولات مع الأهلي تقريباً.

أحمد كشري الأهلى الوكرة القطرى أم صلال القطري برنامج الريمونتادا بطولات جدي أفشة حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

ترشيحاتنا

آخرها في يونيو .. وقف زيادة المعاشات للمستفيدين الجدد من أول يوليو

محللون: أوكرانيا أخفقت في هجومها على روسيا| تفاصيل

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فوائد المشمش الصحية .. حيوي للقلب والعيون والعظام

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

فيديو

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ