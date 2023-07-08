نجم الأهلي الأسبق يطالب برحيل أفشة.. اعرف الأسباب

أكد أحمد كشري نجم الأهلي الأسبق أن رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي سيكون القرار الأمثل حال تلقيه عرض مناسب من أم صلال القطري.



وقال كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أفشة لاعب كبير ولكنه لا يمر بأفضل أحواله مع الأهلي في الفترة الأخيرة.



وأكد كشري أن أفشة يحتاج لتغيير وجهته في المرحلة القادمة لأنه لم يشارك بصفة أساسية منذ فترة وعندما شارك تعرض لانتقادات كما أنه حقق العديد من البطولات.



وأشار إلى أن حمدي فتحي لاعب الوسط رحل إلى الوكرة القطري في الوقت المناسب بعد أن حقق كافة البطولات مع الأهلي تقريباً.