نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد التين الشوكى.

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية كاش مايوه مجسمًا ومكشوفًا وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .

الكثير من الناس لا يهتمون دائما بعمل فحوصات دورية للإطمئنان على صحتهم، فمن الممكن أن تصيبهم بعض الأمراض وهم لا يشعرون بعلاماتها الأولية، أو يعتقدونها أمور بسيطة لا تستدعي القلق، ولكن هناك العديد من الأمراض تظهر لها علامات ومأعراض أولية غير متوقعة، مثل أمراض الكلى.

تصدرت الفنانة بسنت شوقى ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.

اعتادت الفنانة بسنت شوقى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

الجمبرى واحد من أفضل المأكولات البحرية التى يفضلها الكثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع watercress فأن فوائد الجمبرى هى:

