فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد التين الشوكى.

فوائد التين الشوكى :

1- يساعد في هضم الدهون والوجبات الدسمة بفعالية كبيرة، ويقلّل من امتصاص السكريات والدهون في الجسم

2- يخفف من الشعور بالعطش في الأجواء الحارة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وعنصر البوتاسيوم الذي ‏بدوره يساعد على التوازن العصبي وانقباض العضلات.

3- يساعد في تقليل الوزن، وسكر الدم، والكولسترول؛ وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ‏احتوائه على نسبة قليلة من جداً من عنصر الصوديوم.‏

4- ينشط جدران الأمعاء والمعدة بشكل طبيعي، وذلك من خلال البذور السوداء الموجودة داخل التين الشوكي.‏

5- يحمي الأغشية المخاطيّة للجهاز الهضمي، ويحمي من القرح المعدية.‏

6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك وعسر الهضم، كما وله القدرة العالية على تنظيف أعضاء الجهاز الهضميّ ‏ومحتوياته من الفضلات الضارة والسموم.‏

7- يقاوم الإصابة في التشنجات والإسهال والدوسنتاريا، ويزيد من إدرار البول.

8- يحمي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافينويد المضادة للأكسدة .‏

9- يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم؛ وذلك لاحتوائه على الألياف التي بدورها تنشط استجابة الأنسجة لهرمون ‏الإنسولين، لذلك ينصح بتناوله من قبل مرضى السكري.

10- يعزز جهاز المناعة والأعصاب والمخ، وتكوين الكولاجين والهيموجلوبين، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية ‏والجلد، ويزيد من إفراز هرمون الغدة الدرقية؛ ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من النحاس الضروري لحرق سكر ‏الجلوكوز وإنتاج الطاقة.‏