فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد التين الشوكى.
فوائد التين الشوكى :
1- يساعد في هضم الدهون والوجبات الدسمة بفعالية كبيرة، ويقلّل من امتصاص السكريات والدهون في الجسم
2- يخفف من الشعور بالعطش في الأجواء الحارة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وعنصر البوتاسيوم الذي بدوره يساعد على التوازن العصبي وانقباض العضلات.
3- يساعد في تقليل الوزن، وسكر الدم، والكولسترول؛ وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة قليلة من جداً من عنصر الصوديوم.
4- ينشط جدران الأمعاء والمعدة بشكل طبيعي، وذلك من خلال البذور السوداء الموجودة داخل التين الشوكي.
5- يحمي الأغشية المخاطيّة للجهاز الهضمي، ويحمي من القرح المعدية.
6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك وعسر الهضم، كما وله القدرة العالية على تنظيف أعضاء الجهاز الهضميّ ومحتوياته من الفضلات الضارة والسموم.
7- يقاوم الإصابة في التشنجات والإسهال والدوسنتاريا، ويزيد من إدرار البول.
8- يحمي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافينويد المضادة للأكسدة .
9- يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم؛ وذلك لاحتوائه على الألياف التي بدورها تنشط استجابة الأنسجة لهرمون الإنسولين، لذلك ينصح بتناوله من قبل مرضى السكري.
10- يعزز جهاز المناعة والأعصاب والمخ، وتكوين الكولاجين والهيموجلوبين، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية والجلد، ويزيد من إفراز هرمون الغدة الدرقية؛ ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من النحاس الضروري لحرق سكر الجلوكوز وإنتاج الطاقة.