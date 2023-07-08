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رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد التين الشوكى.

 

فوائد التين الشوكى : 
 1- يساعد في هضم الدهون والوجبات الدسمة بفعالية كبيرة، ويقلّل من امتصاص السكريات والدهون في الجسم
2- يخفف من الشعور بالعطش في الأجواء الحارة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وعنصر البوتاسيوم الذي ‏بدوره يساعد على التوازن العصبي وانقباض العضلات.
3- يساعد في تقليل الوزن، وسكر الدم، والكولسترول؛ وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ‏احتوائه على نسبة قليلة من جداً من عنصر الصوديوم.‏
4- ينشط جدران الأمعاء والمعدة بشكل طبيعي، وذلك من خلال البذور السوداء الموجودة داخل التين الشوكي.‏
5- يحمي الأغشية المخاطيّة للجهاز الهضمي، ويحمي من القرح المعدية.‏ 
6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك وعسر الهضم، كما وله القدرة العالية على تنظيف أعضاء الجهاز الهضميّ ‏ومحتوياته من الفضلات الضارة والسموم.‏ 
7- يقاوم الإصابة في التشنجات والإسهال والدوسنتاريا، ويزيد من إدرار البول.
8- يحمي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافينويد المضادة للأكسدة .‏ 
9- يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم؛ وذلك لاحتوائه على الألياف التي بدورها تنشط استجابة الأنسجة لهرمون ‏الإنسولين، لذلك ينصح بتناوله من قبل مرضى السكري.
10- يعزز جهاز المناعة والأعصاب والمخ، وتكوين الكولاجين والهيموجلوبين، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية ‏والجلد، ويزيد من إفراز هرمون الغدة الدرقية؛ ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من النحاس الضروري لحرق سكر ‏الجلوكوز وإنتاج الطاقة.‏

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فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

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