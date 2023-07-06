ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

يفضل الكثيرون الاستحمام قبل الخلود للنوم، كنوع من الاسترخاء والشعور بالنظافة، لكن كشفت دراسة حديثة أن هذه الخطوة مضرة للغاية بصحة الجسم، فهي ليست أفضل طريقة للحصول على نوم هادئ كما يعتقد البعض.

و يتسال الكثير عن هل الاستحمام قبل الخلود للنوم مضر بالصحة، اذا نجيب عليك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى..



وجدت دراسة حديثة أن الاستحمام قبل الخلود للنوم، يعتبر من ضمن العادات غير صحية الذي يتابعها الكثيرون، خاصة في حالة إذا كانت المياه شديدة الحرارة كما يفعلها البعض خاصة في الشتاء.

عند الاستحمام بالماء الساخنة والخلود للنوم، هذه الخطوة ستؤثر على درجة حرارة الجسم، بالتالي سيحدث تغير في مؤشرات الجسم، في بعض الأحيان ربما ستلاحظ تغير في نبضات القلب.

بحسب نتيجة الدراسة التي أجريت على أفراد، قاموا بالاستحمام بماء ساخنة قبل الخلود للنوم، تبين أنهم عانوا من اضطرابات في النوم، لمدة ساعة أو ساعتين حتى تمكنوا من النوم.

وكذلك يزيد من ضربات القلب..

إذا شعرت أن قلبك ينبض بشكل أسرع بعد الاستحمام بماء ساخن، فهذا مؤشر على أن هناك ارتفاعاً في ضغط الدم، إذ حذر الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم، يؤثر على صحة القلب بشكل خطير، من الممكن أن يسبب إجهاد شديد للقلب.

لذلك لا ينصح الأطباء بهذه الخطوة قبل الخلود للنوم، حتى لا تؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد، لذلك عليك الانتباه جيداً لصحة قلبك قبل البحث عن الاسترخاء.