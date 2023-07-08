طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حلى طبقات المهلبية.

المقادير

للطبقة البيضاء:

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2 ونصف كوب حليب سائل

- 4 ملعقة سكر

- 3 ملعقة نشا الذره

- ملعقة طعام فانيلا

- نصف ظرف دريم ويب (كريم خفق)

طبقة الشوكولاتة:

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2 ونصف كوب حليب سائل

- 3 ملعقة سكر

- 3 ملعقة طعام نشا الذرة

- ملعقة فانيلا

- قطع شوكلاته

1 ملعقة كاكاو

- نصف كوب دريم ويب ( كريمة خفق)

الطريقة

1. للطبقة البيضاء: في قدر على النار نضيف الحليب ونخلي شوي بالكاس ونضيف الفانيلا والسكر ونحركه ونتركه يغلي

2. نخلط النشا مع الحليب المتبقي ثم نضيف بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يتكثف ثم نضيف الدريم ويب

3. لطبقة الشوكلاتة: نفس طريقة الطبقة البيضاء بس نضيف الكاكاو ومكعبات الشيكولاتة قبل خليط النشا

4. نصب الخليطين في الأكواب بسهولة

5. ثم نضعها بالأكواب على شكل طبقات

6. نزين بالشيكولاتة المبشورة

وبالهنا والعافية