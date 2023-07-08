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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية تطالب بضرورة إعادة النظر فى منظومة البقال التمويني

صدى البلد

أيمنمجدى جاب الله رئيس غرفة الفيوم التجارية رؤساء الشعب النوعيه للبقالة والمواد الغذائية بتبنى مشاكل الشعبة ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد القادم لبحثها وإيجاد حلول خاصة فيما يتعلق بتعديل لائحة الشعب العامه والعوده لنصوصها القديمه بإستثناء شعبتى البقاله والمخابز من رسوم العضوية المرتفعة وتخفيضها وكذلك بحث مطلب ضم رؤساء الشعب النوعيه بالغرف التجاريه لمجلس ادارة الشعبه العامة. 
وقال جاب الله خلال استضافة غرفة الفيوم للاجتماع التنسيقى الأول لشعب البقاله والمواد الغذائية بالغرف التجارية والذى حضره جميع الشعب ممثلين فى رؤساء الشعب ونوابهم انه سيتولى رفع تلك المشاكل لمجلس إدارة الاتحاد فى اول اجتماع له عقب تشكيله. 

 
ومن جانبة طالب محمد أنور مصلح رئيس شعبة المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه الغربيه  بضرورة إحياء تشكيل الشعبه العامه بالاتحاد العام للغرف التجاريه لأنه المظله الشرعية لتجار مصر لحل مشاكل التجار التى تصب فى نفس الوقت لمصلحة المستهلك ، كما طالب بخفض سن معاش التاجر من 65 إلى 60 سنه وايضا ضم التجار لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، واقترح يحى كاسب عضو مجلس ادارة الشعبه العامه للبقالة تقسيم الشعبه إلى لجان متخصصه. 


وطالب السيد البرعى رئيس الشعبه بغرفة البحيره والمنسق العام للجنه التنسيقيه بضرورة تعديل لائحة الشعب العامة، وأيده فى الرأي محمد يعقوب رئيس الشعبه بغرفة بنى سويف مطالبا بضرورة ضم رؤساء الشعب النوعيه للشعبه العامه 
وطالب عبدالله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء السابق بضرورة العمل على خفض سن معاش التجار وكذلك خفض رسوم عضوية الشعبه العامه إلى 50 جنيها كما كانت سابقا ، وأيده فى الرأي عصام جلهوم رئيس الشعبه بغرفة المنوفية. 

وطالب محمد شحاته رئيس الشعبه بغرفة كفر الشيخ بضرورة إعادة النظر فى منظومة البقال التموينى وزيادة هامش الربح.

 
وطالب أيمن سعيد رئيس الشعبة بغرفة الاسكندريه بتوصيف المطالب وتحديدها مع التفرقه بين التعديل التشريعى الذى يحتاج لتدخل الدوله والتعديل اللائحى الذى يملكه الوزير او اتحاد الغرف ،
وفى نهاية الاجتماع استعرض السيد البرعى المنسق للاجتماع التوصيات التى تم الاتفاق عليها منها انشاء عدة لجان بشكل مبدئى وهى لجان التموين ويتولاها هشام الدجوى رئيس الشعبه بالجيزه مع لجان الشئون القانونيه والاقتصاديه والتدريب بالاضافه للجنه اعلاميه ، مؤكدا انه تم الاتفاق غلى عقد اجتماع شهرى بالمحافظات لحين تشكيل الشعبه العامه .  

الاقتصاد التعديل التشريعي التمويني الغذائية المخابز المواد الغذائية رئيس شعبة المواد الغذائية

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