الزمالك في ضيافة فيوتشر بالدوري المصري.. الليلة

يحل الزمالك ضيفا على نظيره فيوتشر، في المباراة المقررة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط على الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحب قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، حيث نجح في الفوز على المقاولون العرب (6-1) ببطولة كأس مصر، ليكمل سلسلة انتصارات متتالية، بفوزه خلال آخر 5 مباريات على كل من طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"- أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح..