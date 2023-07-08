قرار رسمي.. كاف يزف خبرا سعيدا للزمالك بشأن المشاركة في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تعديل مفاجئ على النسخة المقبلة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر كاف في بيان رسمي، أنه سيتم إلغاء الدور التمهيدي الثاني (مكرر) من بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل، لتتأهل الفرق بشكل مباشر إلى دور المجموعات.

وكانت الفرق المتأهلة من دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية تخوض دورا جديدا ضد الأندية الهابطة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، للمنافسة على التأهل لدور المجموعات وهو ما ألغاه الكاف.

ويصب هذا القرار في مصلحة الزمالك وفيوتشر ، ممثلي مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.