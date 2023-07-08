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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصريف مياه فوكوشيما.. إجراءات رقابية روسية على المأكولات البحرية اليابانية

إجراءات رقابية روسية
إجراءات رقابية روسية على المأكولات البحرية اليابانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة حماية المستهلك الروسية، قررت تركيز إجراءات الرقابة على واردات الأسماك اليابانية والمنتجات البحرية الأخرى، وسط مخاوف من تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية في مياه البحر.

وأصدرت الوكالة الروسية تعليمات بتكثيف الضوابط الصحية والحجر الصحي لمنع الموارد الحيوية المائية والأغذية المنتجة منها في اليابان، ومن بين ذلك الأسماك والمنتجات السمكية والمأكولات البحرية، في ظل وجود تركيز أعلى من المواد المشعة بأراضيها.

ويسمح في الوقت الحالي، باستيراد المنتجات الغذائية من اليابان إذا كانت مصحوبة بإعلان من السلطات اليابانية بأن تركيزات المواد المشعة أقل من القوانين المعمول بها، ويتعين إرفاق شهادة محتوى السيزيوم المشع بالإعلان.

وأعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء التأثير البيئي المحتمل لتصريف المياه من مجمع فوكوشيما دايتشي النووي الواقع على ساحل المحيط الهادئ، الذي عانى من انصهار قلب المفاعل في أعقاب زلزال مارس 2011، وكارثة تسونامي.

القاهرة الإخبارية الأسماك اليابانية الاسماك اليابان الوكالة الروسية

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