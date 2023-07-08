الجمارك: تصدير الأعلاف يتم مباشرة ولا يحتاج لموافقة الزراعة

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا رقابيا رقم 13 بشأن الشروط الخاصة بتصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية، مؤكدة أن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة، ولا تحتاج إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت مصلحة الجمارك، في منشور رقابي رقم 13 لسنة 2023، إن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة ولا تحتاج إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك مع التأكيد على منشور تصدير رقم 7 لسنة 2010 بشأن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على السماح بتصدير الأعلاف مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على مسئولية الشركات المصدرة وأن تكون رقابة وزارة الزراعة على مواصفات وجودة منتجات الاعلاف خلال مراحل الإنتاج المختلفة، حيث اخطرت وزارة الزراعة جهات الاختصاص بذلك للتنفيذ.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الإفراج عن شحنات جديدة من الأعلاف قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مضيفًا أنه خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.