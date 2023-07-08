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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد واقعة إلقاء الزجاج.. حملة لتنظيف شواطئ الغردقة بمشاركة مصريين وأجانب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لتنظيف حرم شاطىء فلفة جنوب مدينة الغردقة، بعد الواقعة التى شهدها بقيام عامل بإلقاء مخلفات زجاجية.

تنظيف الشاطىء من البلاستيك والزجاج المكسور

بدأت الحملة بمحاضرة عن التوعية البيئية قدمها فريق الشمندورات بالجمعية ثم تنظيف الشاطيء،  من البلاستيك والنفايات الآخرى  من الزجاج المكسور، باستخدام أدوات مخصصة لذلك.

واستجاب محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، بشكل سريع عقب تداول فيديو يوضح إلقاء أحد الأشخاص لزجاجات فارغة بمياه البحر بحرم شاطىء بمنطقة قريبة من أحد المطاعم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة ، حين قام اللواء عمرو حنفى بتشكيل لجنة عاجلة  توجهت إلى المطعم والكافية محل الواقعة، وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم ، و بالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول  بغرفة ملحقة بالمطعم.

وعلي الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتهم مرتكب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووجه "حنفى" بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى إلتزام إدارة المطعم بالتعليمات، مؤكداً أنه لن يسمح للذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى أضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للأخرين.

البحر الأحمر التوعية البيئية الحفاظ على البيئة القبض على المتهم اللواء عمرو حنفى شواطئ الغردقة

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