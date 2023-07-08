عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستهدف صفقة هجومية مفاجئة من بيراميدز.. تفاصيل

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن صفقة هجومية مفاجئة على رادار نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" الزمالك يفكر في التعاقد مع فخر الدين بن يوسف الذي ينتهي تعاقده مع بيراميدز الموسم الجاري".

وأضاف:" هناك وجهة نظر بأن أسلوب فخر الدين بن يوسف يناسب الفريق".

الزمالك يواجه فيوتشر:

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

الزمالك بيراميدز نادي الزمالك ابراهيم فايق فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

الحكم في طعن الحكومة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. اليوم

3000 جنيه حدًا أدنى وترقيات.. هدايا الحكومة لموظفي القطاع الخاص والعام في يوليو

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يوجه ضربات لعصابات السرقات ومروجي المخدرات .. تفاصيل

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مركز تجميل أمريكي أصيب كل من به بالإيدز.. قصة صادمة للعلاج بالبلازما

أيهما أولا أداء الصلاة الفائتة أم الحاضرة.. الإفتاء تجيب

280 جنيها للكندوز .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 8 يوليو 2023

عمال نادي الزمالك يساندون مرتضى منصور قبل جلسة طعن الحكومة على عزله| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

سبب الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب| تعرف عليه

النجمة والقمر.. بيع إسورة ذهبية بعد عرضها 16 عاما في محل مجوهرات

تقبيل الأصابع والرقص على الكوب.. أغرب عادات العروس في حفلات الزفاف حول العالم

فيديو

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ