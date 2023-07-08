الزمالك يستهدف صفقة هجومية مفاجئة من بيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن صفقة هجومية مفاجئة على رادار نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" الزمالك يفكر في التعاقد مع فخر الدين بن يوسف الذي ينتهي تعاقده مع بيراميدز الموسم الجاري".

وأضاف:" هناك وجهة نظر بأن أسلوب فخر الدين بن يوسف يناسب الفريق".

الزمالك يواجه فيوتشر:

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.