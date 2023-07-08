عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حكم جديد بشأن المواريث.. حالات يمنع فيها الحصول على الميراث بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

المواريث من القضايا التي تحدث عليها العديد من الخلافات بين الورثة  الشرعيين، وقد يلجأ أحد الأبناء او الورثة إلى الامتناع وحرمان غيره من الإرث، وهو ما واجهه القانون المصري بعقوبات مغلظة تصل إلى حد السجن والغرامة المالية.

وقد جاءت التعديلات الصادر بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي كانت قد أدخلت على قانون المواريق رقم 77 لسنة 1943، عقوبات تقر لأول مرة، تتضمن الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم حقوق الميراث لأصحابها، وهو النص الذي طعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا، قبل أن ترفض هذا الطعن في حكمً صادرً عنها اليوم.

عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

ونص القانون رقم 2017 لسنة 2017 على إضافة المادة 49 التي نصت على معاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقد تقدم بطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية لبطلانها، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن، معللة ذلك بأن المادة جاءت حماية لحق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور.

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

وتنص المادة 35 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المستحقون للميراث 

وحدد القانون رقم 77 لسنة 1943 لبشأن المواريث حالات استحقاق المواريث والمستحقون له، وغيرها من الضوابط التي جاءت في ضوء الشريعة الإسلامية وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

ويجب لاستحقاق الإرث ، بموجب المادة الثانية من القانون تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. وإذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

ما يقتطع من الميراث

وقبل توزيع الإرث، نص القانو نرقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، على أنه يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :

-  ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.

-  ديون الميت.

-  ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :

-  استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.

-  ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

الحرمان من الإرث في القانون

ويحرم من الإرق في القانون في حال إذا ما تم قتل المورث عمدًا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر 15 سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المواريث الميراث قانون المواريث قانون الميراث الإرث احكام المواريث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

ترشيحاتنا

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

فيديو

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ