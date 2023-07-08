خطوه ذكية.. سينرجي تشيد بفيلم تاج لـ تامر حسني

أعلنت شركة « سينرجي » في بيان على صفحتها الرسمية كونها أحد الشركات المنتجة لفيلم تاج للنجم تامر حسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقه أولى في السينما العربية.

وأكدت شركة سينرجي، أن فيلم تاج لـ تامر حسني، خطوه ذكيه و جريئة منه لريادة فتح باب جديد لعشاق السينما و أشادت الشركة أيضا بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليون داخل و خارج البلاد في ١٢ يوم فقط ، و مازال الفيلم في صعود هائل و مستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة، في ختام بيانها، كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني.

تامر حسنى يروج لفيلم تاج

روج الفنان تامر حسني لـ فيلمه الجديد “تاج” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر حسني البوستر الرسمي للفيلم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلق تامر حسني "فيلم تاج الان بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

برومو فيلم تاج

تمكن برومو فيلم “ تاج” من بطولة تامر حسني ، والذى من يعرض خلال موسم عيد الأضحي المبارك، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب.

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط.

قصة فيلم تاج

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.