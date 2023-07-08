مصرع طفل سقط تحت عجلات سيارة نقل في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه، بعدما سقط أسفل عجلات سيارة نقل، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفل.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بمصرع طفل إثر سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء سيرها بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل "شمس ب ا"، 3 سنوات، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات سيارة نقل كانت تسير بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت قرارها السابق.