ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بقيام ضباط مباحث المركز ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة.

واكدت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام 3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" مقيمين شبين القناطر متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى والاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبدالرحمن بيومى معاوني رئيس المباحث، تم استهدافهم وضبطهما وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبطـ، أقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.