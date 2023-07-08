عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

براء ضابط سابق ومتهمين من الاتجار بالعملات الأجنبية في القليوبية

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثالث في القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بقيام ضباط مباحث المركز ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة.
واكدت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام 3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" مقيمين شبين القناطر متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى والاتجار في المواد المخدرة.


وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبدالرحمن بيومى معاوني رئيس المباحث، تم استهدافهم وضبطهما وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس.


وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبطـ، أقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القليوبية اجهزة الامن شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

4 عروض محلية لخطف مدافع الزمالك خلال ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

براءة ضابط سابق ومتهمين من الاتجار بالعملات الأجنبية في القليوبية

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثالث في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة تنظر محاكمة المتهمين بقتل شخص في القليوبية

سرقوا حديد سور مدرسة بالقليوبية | فتح تحقيق مع 4 أشخاص ببنها

ترشيحاتنا

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تسير في اتجاه خطير .. لهذا السبب

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله .. يحقق الحاجات المستحيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ