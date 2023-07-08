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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتجاوز المليون جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

صدى البلد

شهدت السيارات الجديدة زيادات سعرية متلاحقة مؤخراً ويضم السوق المصري العديد من السيارات الجديدة موديلات 2023.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد 5 سيارات جديدة بالأسعار والمواصفات بالسوق المصري.

كيا سبورتاج
  • كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه. 

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

 

فورد فوكاس موديل 2023
  • فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 990,000 جنيه 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,040,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,050,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,080,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DRبسعر 1,085,000 جنيه

أوبل موكا موديل 2023
  • أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، ويمكنها التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة  100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه     

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINEبقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

 

فولكس فاجن جولف
  • فولكس فاجن جولف موديل 2023

تأتي السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوما بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه

سيتروين C4 
  • سيتروين C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي  تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

الفئة الأولى FEEL بسعر 1,039,000 جنيه.

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 1,049,000 جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 1,119,000 جنيه.     

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,129,000 جنيه.

كيا سبورتاج اوبل موكا فورد فوكاس فولكس فاجن جولف سيتروين C4

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