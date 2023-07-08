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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«المصريين الأحرار» يحصل على موافقة إحلال كوبري النواورة بالبداري

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

حصل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل على موافقة مديرية الري بمحافظة أسيوط، لإحلال وتجديد كوبرى قرية النواورة بمركز البدارى.

وجاء ذلك بناء علي الطلب المقدم من محمد ابو عين أمين شباب الحزب بمحافظة أسيوط إلي مديرية الري لاحلال الكوبري الذى شيد منذ عام 1936 ويخدم نحو ثمانين ألف نسمة من الأهالي.

كما التقي أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط مع المسئولين عن الري والموارد المائية بأسيوط المهندس عمر سيف النصر مدير عام الرى والمهندس شريف جميل مدير المشروعات لدراسة الاحلال والتجديد للكوبرى بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومركز ومدينة البدارى.

وعقب إجراء معاينة على الطبيعة تبين تهالك الكوبري وتم عمل الإجراءات اللازمة لإحلال وتجديد كوبرى قرية النواورة .

الإجراءات اللازمة الدكتور عصام خليل الري والموارد المائية الإجراءات الموارد المائية المصريين الأحرار

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