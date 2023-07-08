عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أكد رئيس إيران إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في طهران أنه يمكن تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال المواقف الإقليمية والدولية.

وفي بيان نشرته الرئاسة الإيرانية قال الرئيس الإراني رئيسي أن العلاقات بين إيران والجزائر علاقة وثيقة وقوية في مختلف المجالات  بما فيها التجارية والأقتصادية.

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائرية عطاف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلفني بإبلاغكم بتصميم الجزائر وعزمها واستعدادها لتوسيع العلاقات مع إيران على أعلى مستوى ممكن.

وكان  الوزير أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس في زيارة عمل وذلك بتكليف من  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

إبراهيم رئيسي التجارية والاقتصادية الخارجية الجزائرية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

أكثر من 100 نسخة.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

تحذير عاجل | الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة الشواطئ

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ