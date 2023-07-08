خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

أكد رئيس إيران إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في طهران أنه يمكن تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال المواقف الإقليمية والدولية.

وفي بيان نشرته الرئاسة الإيرانية قال الرئيس الإراني رئيسي أن العلاقات بين إيران والجزائر علاقة وثيقة وقوية في مختلف المجالات بما فيها التجارية والأقتصادية.

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائرية عطاف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلفني بإبلاغكم بتصميم الجزائر وعزمها واستعدادها لتوسيع العلاقات مع إيران على أعلى مستوى ممكن.

وكان الوزير أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس في زيارة عمل وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.