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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

‎طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم The Nun الجزء الثانى

الراهبة
الراهبة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Nun "الراهبة" عن الفيديو الدعائي للجزء الثاني، والفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018،والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز.

بطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل، ومن المقرر أن يعرض The Nun 2  يوم 8 سبتمبر المقبل.

يذكر أن وصلت إيرادات الجزء الاول من فيلم الرعب the nun والذي يجتمع فيه نخبة من أمهر صناع الرعب في عالم السينما لرواية قصة الراهبة الأكثر إثارة للفزع إلى إيرادات وصلت إلى حوالى 7 ملايين جنيه طبقا لمصادر بغرفة صناعة السينما.

وتدور الأحداث في أجواء مظلمة حين يُرسل كاهن مثقل بماضٍ مظلم إلى أحد الأديرة في رومانيا للتحقيق في حادثة انتحار إحدى الراهبات، وترافقه في رحلته راهبة متدربة حيث يكتشفان سرًا مظلمًا يخص كينونة الشر المتمثل في الراهبة فالاك.

تصوير الفيلم بأكمله فى رومانيا بين بوخاريست وترانسيلفانيا حيث تجري أحداث الفيلم، وتتكون مواقع التصوير من قلعتين تنتميان إلى القرن الرابع عشر وحصن ينتمي إلى القرون الوسطى، وساهمت طبيعتهما المعمارية في تأصيل أجواء الرعب الكلاسيكية للفيلم، بينما تم تصوير بعض المشاهد في ستديوهات Castel Film ببوخاريست.

وتم جلب عدد كبير من الأشجار لخلق جو مشابه للغابة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من الصلبان، وقاموا ببناء تمثال مريم العذراء الذي يظهر في الفيلم.

الراهبة The Nun تايزا فارميجا Castel Film صناعة السينما

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