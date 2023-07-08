عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين مصر وسلوفاكيا على الاستثمار في السياحة والنقل الجوي وصناعة السيارات

صدى البلد

استقبل السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية، وفداً من وزارة الخارجية السلوفاكية برئاسة مدير عام الشئون السياسية مايكل بافوك.
 

وأكد السفير إيهاب نصر على أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات كآلية هامة تساهم في تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب السلوفاكي إزاء كافة الموضوعات الثنائية والدولية.

تناول اللقاء تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وكيفية العمل على تعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة من خلال آليات ملموسة وفي إطار زمني محدد.
 

كما أشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة السيارات، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في مصر وسلوفاكيا بدعم وتشجيع الحكومتين.
 

ومن جانبه، أشار مدير عام الشئون السياسية بالخارجية السلوفاكية إلى اعتزازه بالعلاقات الجيدة التي تجمع مصر وسلوفاكيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن التنسيق بين البلدين في المنظمات والوكالات الدولية، مشيراً إلى رغبة الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي بصورة تحقق مصالح القاهرة وبراتيسلافا.
 

كما استقبل السفير إيهاب نصر في اجتماع منفصل سفراء سلوفاكيا المعتمدين في إفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول جنوب أوروبا، والذين يعقدون اجتماعهم السنوي بالقاهرة، حيث أطلع الجانب المصري نظيره السلوفاكي على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وعملية السلام فضلاً عن الوضع الحالي في كل من السودان وليبيا، وأيضاً جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. 
 

واستعراض سفراء سلوفاكيا رؤية بلدهم إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأوروبية، وتداعياتها على المستوى الدولي، مؤكدين حرص براتيسلافا على الاستماع لوجهة النظر المصرية، سواء على الصعيد الدولي أو على المستوى الإقليمي، معربين عن تقدير سلوفاكيا للجهود التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تزامنا مع الذكرى 60 لتأسيس العلاقات.. مصر وفيتنام تبحثان تعميق التعاون المشترك

بسام راضي أمام الفاو: مبادرات وجهود السيسي حققت الأمن الغذائي والمائي لمصر

شكري يبحث مع وزيرة الخارجية الألمانية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها

مصر تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة.. من هو الدبلوماسي عمرو الحمامي؟| بروفايل

الخارجية: خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث طريق ناكورو-كيريشو

‎وزارة الخارجية تنظم زيارة لوفد من الدول الفرانكوفونية إلى جامعة سنجور

مساعد وزير الخارجية يطلع السويد على الفرص الاقتصادية والاستثمارية بمصر

الخارجية:تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

ترشيحاتنا

قطار الأهلي يواصل الزحف تجاه لقب الدوري بثنائية جديدة في شباك الاتحاد

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ