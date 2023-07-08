مفاجأة .. زيلينسكي محتمل يخسر أوديسا بعد قمة الناتو | ما الأمر؟

أكد العقيد دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لرئيس البنتاجون "إنه إذا اتخذ الناتو إجراءات استفزازية خلال قمة فيلنيوس، فقد تواجه أوكرانيا خسائر إقليمية جديدة".

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال ماكجريجورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، إن "قرار الناتو في القمة المقبلة قد يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن هجوم نشط في أوكرانيا، قد يبلغ أوديسا. يمكنه القيام بذلك، وروسيا لديها كل الموارد اللازمة لذلك".

ولفت إلى أن السبب الوحيد وراء عدم سيطرة موسكو على مدينة أوديسا حتى الآن، هو أن الزعيم الروسي، على عكس الغرب، لا يسعى إلى تصعيد أكبر للصراع ولا يحمي سوى الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن الناتو نفسه يمكن أن يفاقم الأزمة بعد قمته المزمعة في فيلنيوس، مؤكدًا أن بولندا وليتوانيا دعتا مرارا لمبادرات بإرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا.

ويستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، حيث يتوقع أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف.