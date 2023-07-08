عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. زيلينسكي محتمل يخسر أوديسا بعد قمة الناتو | ما الأمر؟

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد العقيد دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لرئيس البنتاجون "إنه إذا اتخذ الناتو إجراءات استفزازية خلال قمة فيلنيوس، فقد تواجه أوكرانيا خسائر إقليمية جديدة".

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال ماكجريجورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، إن "قرار الناتو في القمة المقبلة قد يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن هجوم نشط في أوكرانيا، قد يبلغ أوديسا. يمكنه القيام بذلك، وروسيا لديها كل الموارد اللازمة لذلك".

ولفت إلى أن السبب الوحيد وراء عدم سيطرة موسكو على مدينة أوديسا حتى الآن، هو أن الزعيم الروسي، على عكس الغرب، لا يسعى إلى تصعيد أكبر للصراع ولا يحمي سوى الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن الناتو نفسه يمكن أن يفاقم الأزمة بعد قمته المزمعة في فيلنيوس، مؤكدًا أن بولندا وليتوانيا دعتا مرارا لمبادرات بإرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا.

ويستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، حيث يتوقع أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف.

البنتاجون قمة فيلنيوس أوكرانيا الناتو الأراضي الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوديسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

مسئول صيني يشيد بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.. ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للبلدين|صور

عاوزين حكم مصري.. تعليق مثير من خالد الغندور على لقاء القمة

قطار الأهلي يواصل الزحف تجاه لقب الدوري بثنائية جديدة في شباك الاتحاد

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ