صعب على الأهلي| تعليق مثير من خالد الغندور بشأن مباراة الاتحاد السكندري

مرت أحداث 81 دقيقة من المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري ومازال المارد الأحمر يحافظ على تقدمه بثنائية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سهل جدا تحسب ضربة جزاء للاهلي و لكن صعب جدا تحسب ضربة جزاء علي الاهلي حتي في وجود الفار".

ونجح علي معلول في إحراز هدف التقدم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات من اللاعب محمد فارس داخل منطقة الجزاء

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 بعد استلام بيرسي تاو تمريرة من محمد فخري خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمرر الكرة لكهربا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة.