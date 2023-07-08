عادل حمودة : الإخوان دعوا لأعمال عنف ضد الأقباط قبل 30 يونيو

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الكونجرس الأمريكي لم يكن بعيدًا عما حدث في مصر خلال عام الإخوان، إذ كان السؤال المفتاح الذي بحث أعضاء الكونجرس عن إجابة عليه هو « كيف تعامل الإخوان مع الأقليات الدينية وعلى سبيل المثال الأقباط والمسيحيين؟»، وبالصوت والصورة، قال أحد الخبراء في جلسة استماع بالكونجرس، «كنت هناك في عام 2013 ودعا قادتهم وأئمتهم إلى أعمال عنف ضد الأقباط والطوائف المسيحية الأخرى».

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى نقاشات كثيرة في الكونجرس حول ما يحدث في مصر بتلك الفترة، وتحدثوا هناك أيضا عن أن العديد من القادة الإسلاميين الذين يدعون إلى ارتكاب أعمال العنف افلتوا من العقاب في عهد حكم الإخوان.

كما سرد الإعلامي والكاتب الصحفي، لحظات سجلتها وعاشتها نانسي يوسف أثناء حكم جماعة الإخوان، وهي صحفية مصرية أمريكية تتولى ملف الأمن القومي في صحيفة ديلي بيست، كما تشارك في أبحاث معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إذ ذكرت أن محمد مرسي فاز بنسبة 52% فقط، وبمجرد توليه منصبه تصور أن الانتخابات اللحظة الوحيدة التي يخضع فيها للمساءلة.

وتابع: «نانسي يوسف قالت (لم تسر الأمور على ما يرام، بدأنا نرى التغييرات، محمد مرسي كان على الأرض فلم ير سوى قطعة صغيرة، لم ير مصر الأوسع، وفى نوفمبر من ذلك العام انتزع سلطة القضاء، لكن كان هناك شارع قادر على التغيير، بعد ذلك بدأنا نسمع أنفاس يوم 30 يونيو، يوم الذكرى السنوية لحكمه اجتذبت الملايين من الناس في الشارع، الناس الذين أيدوا مرسي والناس الذين منحوه فرصة فجأة أصبحوا يتحدثون عن النزول إلى الشارع، وهكذا مرة أخري بدأ الشعور بالتغيير».