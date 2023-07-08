بيترافع سكران | قرار قضائي ضد محامٍ في الإسكندرية

قرر قاضي التجديدات بالاسكندرية تجديد حبس محام ترافع عن أحد المتهمين وهو في حالة سكر "تعاطي للكحوليات، داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية، ١٥ يومًا.



وبدأت الواقعة عندما حضر " ع.ال.ع" محامي، للمرافعة عن المتهم "س.س.ص" في قضية الاتجار بالمخدرات والمقيدة بمحكمة جنايات العامرية ثان، والقضية مؤجلة من للمرافعة، ولكن المحامي كان في حالة سكر أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسي رئيس المحكمة.



وعلي الفور تم التحفظ على المحامي من ضباط مباحث وحرس المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر المحضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية.



وتم عرض المحامي على نيابة المنشية، والتي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتحرير فيش وتشبيه، واستعجال الاستعلام عن كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، ويراعي التجديد له في الميعاد القانوني.