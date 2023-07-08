مدير تعليم الإسكندرية : ثورة 30 يونيو انطلاقة فجر جديد لبناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إن ثورة 30 يونيو إرادة شعب واستعادة وطن وطوق نجاة لمصر والمصريين، وتكاتف وتلاحم بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة وإعادة هيبة الدولة المصرية وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعربي والدولي.

وخلال احتفالية بثورة ٣٠ يونيو بمركز الحرية للإبداع، أكد أبوزيد أن الثورة مثلت انطلاقة فجر جديد لبناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية وبناء وتنمية الشخصية المصرية وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وبدأت مراسم الأمسية الثقافية الفنية الشعرية والموسيقية بالقرآن الكريم والسلام الوطني والعديد من الفقرات المتميزة والقصائد الشعرية والأغنيات الوطنية والأوبريتات بمشاركة متميزة لأبنائنا الطلاب ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس دياب مدير المركز، والمستشار أحمد عوض، والمستشار الأديب بهاء المري والعديد من قمم وقامات القضاء، والمستشار إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامي لمركز الإبداع ونخبة من أبطال أكتوبر ولفيف من الحضور لقمم وقامات من مثقفي المجتمع السكندري.