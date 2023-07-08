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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير ورصف شارع أحمد ابو سليمان

افتتاح شارع أحمد
افتتاح شارع أحمد أبوسليمان

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بعد أن تم الإنتهاء من المشروع بالكامل وذلك استجابة سريعة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.

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وأوضح الشريف أن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محور مروري هام جدا، يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة.

وأشار المحافظ الي أن مدة التنفيذ  استغرقت 3 اشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء فيه نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلو متر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 متر باجمالي عرض 20 متر في الاتجاهين.

شهد الافتتاح، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.

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