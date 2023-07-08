عقب تطويره .. محافظ الاسكندرية يفتتح شارع أحمد أبوسليمان اليوم

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت، مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق، وذلك عقب إعادة تأهيله.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي، أن ذلك جاء في استجابة سريعة للمواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالتنسيق مع المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، للإسراع في تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي شرق، وذلك استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة برصف شارع أبو سليمان بنطاق حي شرق.

وشدد الشريف على ضرورة إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنين تطوراً ملموساً، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا لكون شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين.