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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية محامي الإسكندرية السكران.. تمايل أمام القاضي فحبسه 4 أيام.. القصة الكاملة

صدى البلد

حرم الله - عز وجل- الخمور لكونها تُذهب العقل وتجعل المرء في حالة « سُكر» لا يعي ما يقول أو يفعل من سلوك سواء في حياته الشخصية أو الدينية، أو حتى أثناء تأدية مهام عمله اليومية، فما بالك بمحامٍ يسعى لحماية حقوق المواطنين والدفاع عنهم وهو في حالة سُكر!!… 

تتطلب مهنة المحاماة أن يكون مزاولها شخص واعٍ تمامًا وشديد التركيز ليتمكن من الوقوف على ملابثات القضايا والدفاع عن موكليه في القضايا المخلفة، إلا أن أحد المحامين كسر تلك القاعدة، وخالف قانون المرافعة، ووقف أمام القاضي «يترنح» في حالة سُكر!! فما حكاية هذا المحامي؟

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المحامي السكران يقف أمام هيئة المحكمة 

بينما كان يقف أحد المحامين في إحدى قاعات المحكمة الإبتدائية أمام رئيس المحكمة المستشار محمود عيسى، للمرافعة عن متهم في قضية اتجار المخدرات المقيدة في جنايات العامرية ثانِ، بدأ المحامي السكران في الترنح والتمايل يمين ويسار، ليتبين أنه في حالة تعاطي مواد كحولية «خمور»، الأمر الذي أثار استياء هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.

حبس المحامي السكران 4 أيام 

ولاحظت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، وقوع المحامي في حالة من السُكر تنيجة تناوله المواد الكحولية، قررت نيابة المنشية حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ترافعه أمام هيئة المحكمة في تلك الحالة، اعتبارًا بأنه لم يحترم قانون المرافعة أمام المحكمة.

تحفظ حرس المحكمة على المحامي السكران وجرى تحرير محضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية، وقررت النيابة حبس المحامي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني واستعجال الاستعلام عن كاميرات المراقبة في محل الواقعة.

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